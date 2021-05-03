Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан расширили свои возможности в регионе, наша роль, влияние возросли и будут расти

БАКУ/Trend/ - Турция и Азербайджан расширили свои возможности в регионе, наша роль, влияние возросли и будут расти.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в нашей стране Джахитом Багчы.

«Турецко-азербайджанские дружба, братство сегодня находятся на высочайшем уровне, мы всегда рядом друг с другом во всех вопросах. Вторая Карабахская война еще раз продемонстрировала всему миру, что Турция и Азербайджан вместе, и поддержка моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с первых часов воодушевила нас. Потому что с первых часов войны Турция и ее Президент оказали нам моральную и политическую поддержку. Эта моральная и политическая поддержка была оказана до последнего дня войны. Наша Победа во Второй Карабахской войне, конечно же, создала новую реальность в регионе. Турция и Азербайджан расширили свои возможности в регионе, наша роль, влияние возросли и будут расти. Все реализуемые нами совместные проекты, инициативы играют важную роль в обеспечении стабильности, мира в регионе», - сказал глава государства.