Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 3 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчы.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, посол Джахит Багчы вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Беседуя затем с послом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать, приветствую Вас. Уверен, что ваши дни в Азербайджане будут приятными. На самом деле, вы находитесь на родине. Уверен, что вы будете чувствовать себя здесь как дома.

Турецко-азербайджанские дружба, братство сегодня находятся на высочайшем уровне, мы всегда рядом друг с другом во всех вопросах. Вторая Карабахская война еще раз продемонстрировала всему миру, что Турция и Азербайджан вместе, и поддержка моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с первых часов воодушевила нас. Потому что с первых часов войны Турция и ее Президент оказали нам моральную и политическую поддержку. Эта моральная и политическая поддержка была оказана до последнего дня войны. Наша Победа во Второй Карабахской войне, конечно же, создала новую реальность в регионе. Турция и Азербайджан расширили свои возможности в регионе, наша роль, влияние возросли и будут расти. Все реализуемые нами совместные проекты, инициативы играют важную роль в обеспечении стабильности, мира в регионе.

О наших связях можно говорить часами, вы все это хорошо знаете. В основе наших связей лежат братство народов и политическая воля лидеров. Турция и Азербайджан, как две братские страны, и впредь будут поддерживать друг друга во всех вопросах, находиться рядом друг с другом во всех вопросах и своей практической работой, шагами будут продолжать усилия, направленные на установление мира в регионе, где мы проживаем.

Уверен, что в период вашей деятельности вы приложите усилия для дальнейшего развития этих связей. Желаю вам успехов и говорю «Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!».

Посол Джахит Багчы сказал:

- Здравствуйте, господин Президент. Прежде всего, выражаю благодарность за то, что приняли меня, приветствую Ваше превосходительство и уважаемую первую леди.

Наш Президент приветствует Вас и выражает Вам свое уважение. Поздравлем с Победой. Иншаллах, в период своей деятельности я буду прилагать усилия для дальнейшего развития, еще большего прогресса наших связей. Большое спасибо.

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Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.