Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях – турецкий министр
БАКУ /Trend/ - Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях.
Как сообщает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в Триполи.
Глава ведомства отметил, что Турция поддерживала и будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана в вопросе освобождения территорий от армянской оккупации.
(Редактор: Константин Шапиро)
Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях – турецкий министр
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Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях – турецкий министр
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