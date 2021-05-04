Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях – турецкий министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в Триполи.

Глава ведомства отметил, что Турция поддерживала и будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана в вопросе освобождения территорий от армянской оккупации.

(Редактор: Константин Шапиро)