Было бы правильнее, если бы армянский МИД принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями – МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан преодолевает тяжкие последствия агрессивной политики и вандализма со стороны Армении, в таком случае было бы правильнее, если бы армянский МИД принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана относительно заявления внешнеполитического ведомства Армении в связи с работами по восстановлению в Шуше.

Подчеркивается, что в Азербайджане начался процесс по восстановлению и созиданию на землях, которые были освобождены после почти 30-летней оккупации.

«В настоящее время на этих территориях осуществляются масштабные работы по реконструкции, в том числе, восстанавливается наше историческое, культурное и религиозное наследие, уничтоженное Арменией в период продолжающейся десятилетиями оккупации.

В рамках осуществляемых в городе Шуша широкомасштабных созидательных работ восстанавливаются мечети, исторические памятники, мавзолеи, дома-музеи, а также церковь Газанчы. Хотелось бы отметить, что эти работы по реконструкции с целью восстановления исторического облика Шуши осуществляются именно в соответствии с оригинальным архитектурным стилем.

Хотелось бы также подчеркнуть, что обнаружение фрагментов ракеты "Искандер-М" в 200 метрах от церкви Газанчы в Шуше и то, что только по счастливой случайности эта трагедия не произошла, показало, что этим смертоносным оружием Армения готова уничтожить весь город, в том числе и церковь, которую она "ценит".

Доводим до внимания Министерства иностранных дел Армении, что в отличие от Армении, десятилетиями удерживавшей территории соседнего государства под незаконной военной оккупацией, для Азербайджана, освободившего свои земли, каждый памятник, здание, камень на его территории представляет ценность, их реконструкции и охране уделяется внимание на государственном уровне.

А что касается Армении, то зверства, учиненные этой страной на территории Азербайджана, у всех перед глазами. Армения на этих землях систематически и умышленно уничтожала или изменяла наследие культурного и исторического характера, в частности были уничтожены, расхищены или же выставлены на продажу на «черных рынках» рукописи и другие ценные экспонаты музеев, разграблены ценные образцы коврового искусства Азербайджана, от армянского вандализма пострадали сотни учреждений культуры, 927 библиотек с книжным фондом в 4,6 миллиона книг, 22 музея и филиала музеев, где было собрано более 100 тысяч экспонатов, 4 картинные галереи, 8 парков культуры и отдыха, Шушинский государственный историко-архитектурный заповедник, а также одно из старейших поселений мира на территории Физулинского района – Азыхская пещера.

Страна, совершившая все эти зверства, нарушившая международные обязательства, не имеет ни морального, ни юридического права давать какие-либо комментарии в связи со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджаном на своей территории.

Сегодня Азербайджан преодолевает тяжкие последствия агрессивной политики и вандализма со стороны Армении, и было бы правильнее, если бы армянский МИД принес извинения, а не выступал с необоснованными притязаниями», – говорится в комментарии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)