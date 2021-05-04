Помощник Президента Азербайджана и глава ГПС посетили дивизию «Губадлы» (ФОТО) (версия 2)

Политика 4 мая 2021 20:42 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев 3-4 мая посетили воинскую часть и подразделения в составе отдельной пограничной дивизии «Губадлы», сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГПС.

В рамках поездки был проверен процесс выполнения поручений Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о создании на этих территориях необходимой инфраструктуры пограничной защиты и безопасности после восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения оккупированных земель.

Была подчеркнута важность решения за короткие сроки вопросов, вытекающих из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева перед пограничниками 26 апреля на церемонии открытия новопостроенной воинской части Государственной пограничной службы на территории Джебраильского района, была выражена уверенность в том, что азербайджанские пограничники достойно выполнят эти задачи.

В ходе командировки была изучена деятельность, осуществляемая для надежной организации охраны государственной границы на служебной территории отдельной пограничной дивизии, в том числе строительно-созидательные работы и меры безопасности в ходе строительства новых воинских частей, прокладки пограничных дорог, в сфере обеспечения движения на территории. Кроме того, прошла встреча с пограничниками, несущими службу в погранично-боевых пунктах, состоялось знакомство со служебно-боевыми и бытовыми условиями военнослужащих.

Было проведено служебное совещание с участием руководящего состава отдельной пограничной дивизии, заслушаны доклады должностных лиц о существующих оперативных условиях и принятых мерах на служебной территории. Была особо подчеркнута важность повышения боевой подготовки воинских частей и подразделений, а также обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.

В рамках поездки состоялось знакомство с проделанной работой по организации служебно-боевых действий на пограничной заставе «Бартаз» на азербайджано-иранской государственной границе на территории Зангиланского района, дальнейшему повышению надежной охраны государственной границы, а также был проведен осмотр служебных и бытовых условий личного состава, даны необходимые поручения и рекомендации.

(Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев)

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