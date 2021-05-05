То, что Европарламент называет армянских террористов "военнопленными", является проявлением несправедливого подхода - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - То, что Европарламент называет армянских террористов "военнопленными", является проявлением несправедливого подхода.

Об этом сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

По ее словам, обращение членов Европарламента к главам Еврокомиссии и Евросоюза с требованием вернуть "армянских заключенных" из Азербайджана является очередным проявлением двойных стандартов, предвзятости и несправедливости.

"Люди, которых депутаты Европарламента называют "армянскими военнопленными", являются террористами и преступниками, и МИД Азербайджана своевременно проинформировал об этом мировое сообщество.

Террористами являются те армянские военнослужащие, которые совершили после трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года вооруженные провокации на территории Азербайджана и были нейтрализованы азербайджанской стороной.

Как известно, по соглашению от 10 ноября Азербайджан передал Армении более 70 военнопленных, а Армения вернула Азербайджану 12 военнопленных.

Вопрос, поднятый Европарламентом, возник примерно через месяц после подписания соглашения от 10 ноября 2020 года. В результате действий армянских войск и провокаций на территориях, контролируемых Азербайджаном согласно документу, четверо азербайджанских военнослужащих были убиты, а одно гражданское лицо - ранено.

В результате операции, проведенной Азербайджаном, армянская диверсионная группа была нейтрализована, задержаны 62 человека. В результате расследования нашел свое подтверждение факт переброски этих людей на азербайджанские территории 26 ноября. Все они - жители Армении. Согласно азербайджанскому законодательству, все эти люди совершили преступление.

Всем хорошо известно, что для того, чтобы назвать человека военнопленным, должны вестись боевые действия. Однако если военные операции не ведутся, таких людей можно назвать только террористами. Об этом Азербайджан проинформировал международные организации. Было подчеркнуто, что подобные действия представляют серьезную угрозу для безопасности в регионе, а также отмечена важность оказания серьезного давления на Армению по этому вопросу.

Разумеется, Европарламент в курсе этого, но по-прежнему поднимает данный вопрос, демонстрируя двойные стандарты и предвзятое отношение к Азербайджану", - сказала Гасанова.

Депутат отметила, что если Европарламент так справедлив, то он должен поднять вопрос о четырех тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

"Почему Европарламент не беспокоит вопрос минирования Арменией территорий Азербайджана, которые на протяжении 30 лет находились под армянской оккупацией?! Эта структура закрывает глаза на гибель людей от этих мин, не говорит ни слова об отказе Армении предоставить Азербайджану карты заминированных территорий, но требует возвращения так называемых "военнопленных".

Ни один депутат Европарламента не поднял вопрос об ущербе, нанесенном армянами территории, культурному и историческому наследию Азербайджана, разрушении наших священных религиозных памятников. Но почему-то поднимаются необъективные вопросы в интересах Армении. Это вновь свидетельствует о том, что Европарламент отошел от своих принципов справедливости, стал заложником армянской диаспоры и предпринимает шаги, не соответствующие мандату международной организации", - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)