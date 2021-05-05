Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии

Политика 5 мая 2021 16:12 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с находящимся с визитом в стране премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна. Последний день прошлого года стал последним днем реализации Южного газового коридора. Этот проект имеет важное значение для общего развития, стабильности, прогнозируемости, сотрудничества не только в регионе Южного Кавказа, но и в более широком Евразийском регионе. Еще раз хочу отметить, что без нашего сотрудничества это было бы невозможно. Я глубоко признателен правительству Грузии за это, оказание постоянной поддержки реализации этого важного проекта. Все другие начатые нами совместные инициативы также имеют хорошую историю успеха. Уверен, что так будет и дальше.

Только что посмотрел некоторые данные и увидел, что Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии. Это тоже является хорошим показателем проводимых вашим правительством реформ по созданию очень позитивной и благоприятной инвестиционной среды. Знаю, что в вашей стране хотят работать еще больше азербайджанских компаний, и уверен, что это произойдет. Сегодня мы, конечно, рассмотрим все достигнутое и спланируем дальнейшие шаги. Передаю вам самые добрые пожелания. Еще раз добро пожаловать», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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