Представители СМИ ознакомятся со строительством "Дороги Победы" и дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша
БАКУ /Trend/ - Представители СМИ ознакомятся сегодня со строительством "Дороги Победы" и дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Как сообщает в четверг Trend, журналисты уже выехали. Поездка осуществляется при организационной поддержке Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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