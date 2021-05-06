Назначен начальник Государственной налоговой службы Азербайджана - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Орхана Фаиг оглу Назарли на должность начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики.
Ранее другим распоряжением главы государства Орхан Назарли был освобожден от должности заместителя начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики.
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