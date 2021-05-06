Выделены средства на бурение 26 субартезианских скважин в ряде городов и районов Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 мая подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению орошения посевных площадей в ряде городов и районов страны и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 26 субартезианских скважин для улучшения орошения посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 23 населенных пунктах шести городов и районов с численностью населения 60 698 человек, а также для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 1,82 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вытекающие из него вопросы.