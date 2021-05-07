БАКУ /Trend/ - Перед TRACECA открываются широкие возможности для реализации крупных проектов, сказал генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA Асет Асавбаев в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МИД.

Согласно информации, министр проинформировал Асета Асавбаева о новых реалиях в постконфликтном регионе, а также новых возможностях в транспортном секторе. Он отметил важность выполнения заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, предусматривающих также открытие транспортных и коммуникационных линий.

Генсек Постоянного секретариата Межправкомиссии TRACECA сказал, что расширение транспортных линий открывает перед TRACECA широкие возможности для реализации крупных проектов. Он также представил министру информацию по развитию международного транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия, о деятельности Постоянного секретариата, сотрудничестве с Европейским союзом и по ряду других вопросов.

Стороны выразили взаимное согласие относительно реализации соответствующих мер для поддержки деятельности TRACECA в региональной и международной плоскости.

(Редактор: Натаван Эфендиева)