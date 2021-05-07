Армянская сторона не выполняет обязательства по международному гуманитарному праву - МИД Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 14:57)

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона не выполняет свои обязательства по международному гуманитарному праву, а также по подписанной трехсторонней декларации, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя СМИ призыв внешнеполитических ведомств Франции и Канады освободить задержанных армянских военнослужащих.

Она сообщила, что МИД Франции и Канады на своих страницах в Twitter расценили освобождение трех задержанных армянских военнослужащих как положительный шаг и призвали к освобождению других задержанных.

«Хотелось бы напомнить, что это не первый гуманный шаг со стороны Азербайджана. Наша страна передала противоположной стороне армянских пленных даже во время военных операций. После прекращения военных действий азербайджанская сторона передала более 70 армянских пленных. В ответ на это Армения нанесла удар по хрупкому миру, достигнутому с большим трудом, отправив своих военных на азербайджанские территории буквально через 20 дней после прекращения военных действий», - сказала Абдуллаева.