Армянская сторона не выполняет обязательства по международному гуманитарному праву - МИД Азербайджана (версия 3)

(первая версия в 14:57)

Армянская сторона не выполняет свои обязательства по международному гуманитарному праву, а также по подписанной трехсторонней декларации, сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя СМИ призыв внешнеполитических ведомств Франции и Канады освободить задержанных армянских военнослужащих.

Она сообщила, что МИД Франции и Канады на своих страницах в Twitter расценили освобождение трех задержанных армянских военнослужащих как положительный шаг и призвали к освобождению других задержанных.

«Хотелось бы напомнить, что это не первый гуманный шаг со стороны Азербайджана. Наша страна передала противоположной стороне армянских пленных даже во время военных операций. После прекращения военных действий азербайджанская сторона передала более 70 армянских пленных. В ответ на это Армения нанесла удар по хрупкому миру, достигнутому с большим трудом, введя своих военных на азербайджанские территории буквально через 20 дней после прекращения военных действий. В результате теракта, совершенного этими военными, погибли четверо азербайджанских военнослужащих, одно гражданское лицо получило ранения. Доводим до сведения внешнеполитических ведомств Франции и Канады, что армянская сторона не выполняет свои обязательства по международному гуманитарному праву, а также по подписанной трехсторонней декларации», - сказала Абдуллаева.

Она подчеркнула, что обе страны проинформированы о том, что Армения до сегодняшнего дня не предоставила информацию о почти четырех тысячах азербайджанцах, пропавших без вести во время войны в 1991-1994 годах, а также отказывается передать карты заминированных участков на освобожденных территориях.

«Если МИД Франции и Канады хотят продемонстрировать не односторонний, а объективный подход к вопросу, то должны потребовать от Армении соблюдать обязательства международного гуманитарного права и отказаться от деятельности и действий, препятствующих устойчивому миру в регионе. В противном случае это может нанести серьезный удар по доверию к обеим странам в азербайджанском обществе», - сказала Абдуллаева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)