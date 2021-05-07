При организации Фонда Гейдара Алиева в Шуше пройдет музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в культурной столице Азербайджана - Шуше пройдет музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".

Как сообщает в пятницу Trend, музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка, являющегося символом города Шуша, впервые был организован в мае 1989 года на Джыдыр-дюзю.

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который пройдет на Джыдыр-дюзю спустя 32 года, будет организован Фондом Гейдара Алиева. В настоящее время подготовка к фестивалю находится на финальной стадии.

В рамках фестиваля на тему "Мультикультурализм в азербайджанской музыке" будет представлено музыкальное творчество разных народов, проживающих в Азербайджане, организована программа народных песен и классической музыки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)