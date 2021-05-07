В Азербайджане обсудили национальные приоритеты социально-экономического развития

БАКУ /Trend/ - Седьмого мая под председательством премьер-министра Али Асадова прошло заседание с участием руководителей рабочих подгрупп комиссии, созданной для разработки "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 годы" в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", подписанным 2 февраля 2021 года.

На заседании были обсуждены ситуация по выполнению соответствующих поручений, которые были даны в связи с разработкой вышеуказанной стратегии, работа, проделанная рабочими подгруппами, определенные ими цели, предстоящие задачи и другие вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)