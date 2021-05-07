Деятелям культуры предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение «О предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики».
Согласно документу, в соответствии с Указом Президента Азербайджана «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года №715 постановляется за заслуги в развитии азербайджанской культуры предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:
Махмудову Абдулахаду Алиса оглу
Мирзагасанову Гусейн-Сафе Гвамеддин оглу
Нурзаде Али Гаиб оглу
Сеидову Урану Сейид Муса оглу
Шаровской Наталье Юрьевне.
Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.