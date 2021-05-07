Интервью, которое не забывается - миллионы смотрят разгром, который устроил журналистке BBC Президент Ильхам Алиев

БАКУ /Trend/ - Минувшей осенью, когда победоносная азербайджанская армия громила врага на карабахском фронте, в Баку кипели не меньшие страсти. Здесь тоже был фронт, горячий, хоть и окопов и пушек не было. Перед главой государства и его командой стояла не менее сложная задача - контролировать и направлять происходящее на поле боя и одновременно строить политику воюющей страны так, чтобы сохранялась жизнедеятельность всех ее сегментов. Большого умения, политического таланта, выдержки и ответственности требовало также отбивание информационных и дипломатических атак на Азербайджан извне. Основной удар в этой войне вне поля боя принял на себя Президент Ильхам Алиев.

5 мая пользователь Pelegeesi опубликовал на своей странице в Twitter фрагмент из интервью ВВС с Президентом Азербайджана, которое прошло в начале ноября. "BBC не подготовилось к этому моменту, и это было прекрасно", - с удовольствием написал автор поста.

Это достаточно показательный фрагмент. Британская журналистка попыталась атаковать азербайджанского лидера излюбленной темой западной пропаганды, утверждая, что в Азербайджане якобы ущемляются свобода слова и права человека. Журналистка явно не ожидала, что собеседник подкован, хорошо информирован и так уверен в своей правоте. Поэтому растерялась, когда вместо оправданий Президент Ильхам Алиев предложил: "Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы".

"Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало. Я неоднократно говорил, посмотрите, прежде, чем приходите сюда и читаете нам лекции. Вы своим вопросом обвиняете меня. Это - не вопрос, это обвинение. Вы говорите, как прокурор. Почему? Если вы настолько демократичны и объективны, то почему держите Ассанжа в тюрьме? Почему?. Вы держите его в тюрьме из-за журналистской деятельности", - сказал глава государства, после чего журналистке не осталось ничего, кроме как предложить "вернуться к конфликту", ради чего, собственно, интервью и задумывалось.

Руководитель страны, особенно страны воюющей, имеющей перед собой чрезвычайно подлого противника, не может позволить себе эмоций. Он не может позволить себе лишних слов и непродуманных фраз. Это очень непростая задача, такое напряжение и давление, какое пришлось перенести в дни войны главе Азербайджана, вынес бы не каждый руководитель государства. Азербайджана с большим умением и мастерством защитил честь и достоинство страны, выйдя победителем из всех ситуаций.

Кстати, это было замечено фолловерами Pelegeesi, оставившими тысячи комментариев под видео. Большинство "контратака" Президента Азербайджана просто восхитила, многие пришли к выводу, что вряд ли "этой дамочке" еще раз захочется встречаться с ним после такого разгрома, многие согласились, что двойные стандарты на Западе стали обыденным явлением. Такая реакция говорит о том, что вопреки пропагандистской проармянской шумихе, на англоязычном пространстве азербайджанский лидер пользуется популярностью и уважением. Количество просмотров видео - три миллиона! Это, мягко говоря, очень много. Кроме того, публикации поставили "Нравится" более 85 тысяч пользователей Twitter, прокомментировали - около 3 тысяч, а почти 33 тысячи поделились видео в своих профилях, где обсуждения и репосты продолжаются. Так что, можно сказать - видео стало вирусным. Его уже посмотрели миллионы и число просмотров скорее всего будет продолжать расти.

Когда идет война, внешним игрокам интересны не солдаты и бомбы. Главное внимание, как правило, уделяется главам воюющих государств. К Президенту Азербайджана интерес у зарубежных медиа всегда был высок, так как азербайджанский лидер - по многим параметрам заметная фигура на политической арене. После начала же освободительной войны за Карабах к его личности было приковано уже всеобщее внимание.

В дни 44-дневной войны Президент Азербайджана дал огромное количество интервью зарубежным СМИ. Крупнейшие мировые ресурсы старались получить возможность поговорить с харизматичным лидером государства, которое освобождало свои земли после тридцатилетней оккупации. Это было в своем роде сенсацией, такого от Азербайджана не ожидал никто.

Попробуем перечислить. За дни войны Президент Ильхам Алиев дал интервью британской BBC News, испанскому агентству EFE, итальянской газете La Repubblica, немецкому телеканалу ARD, российскому Интерфаксу, итальянскому телеканалу Rai-1, американскому телеканалу Fox News, французской газете Фигаро, японской газете Nikkei, российскому информагентству ТАСС, турецким A Haber, NTV, Haber Türk, Haber Global, TRT Haber, телеканалу France 24, телеканалу РБК, Первому каналу, "Sky News", "Euronews", телеканалу Аль-Джазира и др. Добавим еще блиц-интервью в передаче "60 секунд" на Росссии-1, в котором азербайджанский лидер показал высокий класс и продемонстрировал всем, кто хозяин ситуации и кто прав.

Не стоит забывать, что далеко не все страны, которые представляли вышеприведенные издания, дружественно расположены к Азербайджану. Не все приезжали за интервью с целью узнать реальную ситуацию в конфликте, услышать справедливую позицию Баку. Очень непростая задача - держать себя в руках, контролировать эмоции, отбивая атаки, порой достаточно агрессивные. Президент Азербайджана - политик с большим опытом и к беседам даже с самыми сложными собеседниками ему не привыкать. Нередко интервью превращались в настоящие поединки, за которыми с интересом следили не только в Азербайджане. И, как выясняется, интерес этот сохраняется, несмотря на то, что прошло немало времени.

Непростым и напряженным было и интервью Fox News, потому что вопросы американского журналиста, надо сказать, очень подкованного, в большинстве рассчитывались на армянскую аудиторию, были с подтекстом и налетом провокации. Но Президент Ильхам Алиев показал мастер-класс, отбив и эту атаку на прекрасном английском, терпеливо, умно и тонко. Он, думается, прекрасно понимал, что его слова будут цитироваться и комментироваться, и нужно не оставить злопыхателям ни одной зацепки для торжества.

Что касается военной тематики в интервью Президента Ильхама Алиева, то они стали в период 44-дневной войны самым надежным источником правдивой информации. Не ошибемся, если скажем, что во многих случаях информацию о происходящем на фронте иностранные журналисты черпали именно из его обращений, заявлений и интервью. Армянские источники, неоднократно попадавшиеся на откровенной лжи и выдумках, потеряли доверие и ими пользовались только ангажированные журналисты и эксперты. А за реальной информацией серьезные медиа шли к Баку. К Президенту.

На этой стороне фронта было ничуть не легче, чем солдатам в бою. Президент добавил к военной победе армии победу дипломатическую, заодно разгромив противника и в информационной войне.

Лейла Таривердиева, Day.az

заслуженный журналист Азербайджана