Свободная Шуша: Символ Победы, восстановленная историческая справедливость, воспрявший дух народа - видеопроект

БАКУ /Trend/ - Много лет 8 мая было печальной датой, так как в этот день в 1992 году была оккупирована, а точнее, передана противнику в результате предательства Шуша, город, имеющий очень большое духовное значение для азербайджанского народа, жемчужина Карабаха.

Сегодня Шуша свободна. Азербайджанское государство под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободило Шушу и вернуло ее азербайджанскому народу. Историческая справедливость восстановлена, Карабах освобожден от оккупации.

Спецвыпуск авторского видеопроекта АМИ Trend «Актуально с Сахилем Керимли» посвящен Шуше.

Наши собеседники - шушинцы Эйюб Ширланлы и Ниджат Эйвазлы. Представители старшего и молодого поколений, один - свидетель оккупации армянами Шуши, ветеран первой Карабахской войны, другой - участник боев за освобождение этого города в ходе 44-дневной войны, завершившейся блестящей Победой Азербайджана.

Беседа получилась интересной. Речь шла об армянском терроре и агрессии против Азербайджана с начала 90-х годов прошлого столетия, геноциде и этнической чистке против азербайджанского народа, захватнической политике Армении, о том, как 8 мая 1992 года была оккупирована Шуша, тоске по родине, которая длилась около 30 лет, и, наконец, о долгожданной радости Победы, освобождении города Шуша, Карабаха, восстановлении исторической справедливости, воспрявшем национальном духе и национальной гордости…

Представляем вниманию этот видеопроект:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)