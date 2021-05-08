Вражеские цели, уничтоженные ВВС Азербайджана в ходе Отечественной войны (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры с вражескими целями, уничтоженными азербайджанскими ВВС во время 44-дневной Отечественной войны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию читателей это видео.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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