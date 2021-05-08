Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Дата 8 мая приобрела для нас совершенно иной смысл. Сегодня Шуша свободна! (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с городом Шуша.

Как передает Trend, в публикации говорится:

«После стольких лет тоски и боли дата 8 мая приобрела для нас совершенно иной смысл. Сегодня Шуша свободна! Мы склоняем головы перед бесстрашием, волей и силой духа наших отважных солдат и офицеров, наших Вооруженных сил, которые во главе с Верховным главнокомандующим сокрушили врага и восстановили территориальную целостность Азербайджана! С уважением чту светлую память всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!»