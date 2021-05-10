Президент Ильхам Алиев: Через несколько лет в Нахчыванской Автономной Республике на 100 процентов будут решены и проекты питьевой воды

БАКУ/Trend/ - Через несколько лет в Нахчыванской Автономной Республике на 100 процентов будут решены и проекты питьевой воды.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел.

«В город Ордубад уже тоже подается чистая питьевая вода. Вот уже некоторое время жители города и поселка Шахрияр пользуются этой водой. Это очень знаменательное событие. Обеспечение питьевой водой в Нахчыванской Автономной Республике, как и во всей нашей стране, всегда являлось проблемой. В результате проделанной в последние годы работы, можно сказать, в большинстве городов страны реализованы данные проекты.

Осталось несколько городов, там в ближайшее время также будут реализованы проекты питьевой воды и канализации.

Рад, что уже несколько городов в Нахчыванской Автономной Республике обеспечены сетью питьевой воды и канализации – город Нахчыван, Шарур, Шахбуз, Джульфа, а теперь и город Ордубад. На очередном этапе проекты питьевой воды будут реализованы еще в трех городах – Кенгерли, Бабеке и Садараке. Таким образом, обеспечение питьевой водой составит уже 100 процентов. Так же, как в свое время обеспечение природным газом и электроэнергией достигло 100 процентов, через несколько лет в Нахчыванской Автономной Республике на 100 процентов будут решены и проекты питьевой воды.

Среди инфраструктурных проектов особое место занимают и дороги. Сегодня я приехал в город Ордубад уже по новой дороге Джульфа-Ордубад. Можно сказать, завершились все проекты по созданию сети междугородных дорог. Поздравляю вас с этим прекрасным событием.

Сегодня особый день в жизни нашей страны – день рождения великого лидера. Конечно, сегодня я приехал в Нахчыван по особому поводу - первый день рождения великого лидера после исторической Победы. Поэтому я непременно должен был посетить Родину великого лидера. Здесь, в Нахчыванской Автономной Республике я принял участие во многих важных мероприятиях, открытиях. Республика развивается, процветает, все вопросы находят решение – безопасность, социально-экономическое развитие, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. Мы и дальше будем идти по этому пути, чтобы повсюду в нашей стране и, конечно, в нашем историческом крае – Нахчыванской Автономной Республике работа всегда выполнялась на высоком уровне, чтобы люди жили еще лучше, чтобы наша страна стала еще сильнее. Еще раз поздравляю вас»,- сказал глава государства.