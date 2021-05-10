Президент Ильхам Алиев предупредил реваншистов в Армении: Пусть не играют с огнем

БАКУ/Trend/ - У Армении нет ни сил, ни воли, ни морального права жить реваншистскими мыслями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

«Я не отказываюсь от своих слов. Если они перейдут от этих заявлений к каким-либо практическим действиям, то немедленно будут уничтожены. Никто не сможет защитить их. И пусть ни на кого не рассчитывают. На протяжении многих лет они хвалились своей «победоносной и сильной» армией. У Армении нет ни сил, ни воли, ни морального права жить реваншистскими мыслями. Это – самоубийство для них. Еще раз хочу сказать, что пока мы отслеживаем эти заявления. Как власть, так и оппозиция в Армении, можно сказать, все элементы, занимающиеся политикой, высказывают мысли о возвращении Шуши и Гадрута. Мы пока проявляем сдержанность. Но пусть не играют с огнем. Они видели наш кулак. Он на месте. Никто не сможет устоять перед нами. Если мы увидим хоть небольшую – небольшую – угрозу, то немедленно уничтожим их. Уничтожим прямо на месте. И они знают это. У нас есть и сила, и воля»,- сказал глава государства.