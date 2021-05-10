Президент Ильхам Алиев: Зангерзурский коридор должен быть и будет открыт

БАКУ/Trend/ -Зангилан от Нахчывана отделяет всего лишь 40-километровый Зангерзурский коридор, который должен быть и будет открыт.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

«Я неслучайно приехал для ознакомления с железнодорожной станцией Ордубад, потому что это тоже имеет очень большое символическое значение. Недавно я осмотрел разрушенную армянами железнодорожную станцию поселка Миндживан, расположенную примерно в 50-60 километрах отсюда. Железной дороги там нет. Ненавистный враг разрушил, разграбил всю железнодорожную инфраструктуру. Там будет один центр, здесь – другой. Зангилан от Нахчывана отделяет всего лишь 40-километровый Зангерзурский коридор, который должен быть и будет открыт.

Как вам известно, это закреплено в совместном Заявлении от 10 ноября. По этому вопросу уже предпринимаются серьезные шаги и на заседаниях, проводимых функционирующей после этого рабочей группой на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России. С уверенностью могу сказать, что железнодорожный коридор будет открыт. Пусть никто не сомневается в этом. Конечно, Азербайджан выполнит свои обязанности. Как вам известно, я заложил фундамент железной дороги Горадиз-Агбенд. Здесь будет построен недостающий 15-16 километровый участок - от Ордубада до границы с Арменией. Нахчыванская железная дорога функционирует, сейчас осуществляются как пассажиро-, так и грузоперевозки. То есть, после строительства на территории Азербайджана железной дороги Горадиз-Агбенд будет создана вся инфраструктура»,- сказал Президент Ильхам Алиев.