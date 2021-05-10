Президент Ильхам Алиев: Политическая мудрость великого лидера Гейдара Алиева разрушила все планы армян и тандема НФА-Мусават

Политика 10 мая 2021 22:23 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Политическая мудрость великого лидера Гейдара Алиева разрушила все планы армян и тандема НФА-Мусават

БАКУ/Trend/ -Решительность, смелость, политическая мудрость великого лидера, самоотверженность нахчыванцев разрушили все эти планы – планы армян и тандема НФА-Мусават.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

«Находившийся в то время у власти тандем НФА-Мусават мобилизовал все возможности для того, чтобы сместить Гейдара Алиева в Нахчыване, назначить своих марионеток и фактически подарить армянам и Нахчыван. Они были готовы и к этому, лишь бы убрать из азербайджанской политики фактор Гейдара Алиева.
Однако решительность, смелость, политическая мудрость великого лидера, самоотверженность нахчыванцев разрушили все эти планы – планы армян и тандема НФА-Мусават, и Гейдар Алиев защитил Нахчыван, так же, как впоследствии смог уберечь Азербайджан от больших бед. В 1993 году наша страна, можно сказать, распадалась, шла гражданская война, и именно благодаря деятельности Гейдара Алиева нам удалось с честью преодолеть это тяжелое испытание. Именно в то время была заложена основа нынешней Победы»,- отметил глава государства.

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