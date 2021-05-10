Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации ​​новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в презентации новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о проделанной работе, связанной с новой взлетно-посадочной полосой.

Было отмечено, что общая протяженность полосы составляет 3300, ширина - 60 метров. При закладке полосы, способной принимать самолеты грузоподъемностью 400 тонн, учитывались местные климатические условия и международные требования. Системы навигации и освещения взлетно-посадочной полосы смонтированы на современном уровне. На территории установлены системы наземной навигации, регулирующие спутниковые сигналы, автоматизированный метеорологический радиолокатор для безопасного приема и полета самолетов в сложных погодных условиях, полностью обновлены средства радиосвязи. Это позволит оперативно и точно передавать информацию о метеоусловиях по местным и международным коридорам.