Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает Trend, приветствуя гостей Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый Сергей Викторович, рад вновь вас приветствовать в Баку. Как раз накануне вашего визита вспоминал ваш прошлый визит, нашу встречу. И рад, что по прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях. Буквально сегодня у меня состоялся телефонный разговор с Владимиром Владимировичем Путиным. Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с Победой над фашизмом и вновь выразили единые подходы в связи с попытками героизации фашистов, фашистских приспешников, а также отметили вклад наших предков в эту великую Победу, которая позволила миру спастись от фашизма и освободила многие народы Европы и мира.

Также вы, как вы знаете, с Владимиром Владимировичем у нас постоянный диалог поддерживается, регулярные контакты, мы очень активно взаимодействуем и в рамках двусторонней повестки, и в рамках ситуации, связанной с постконфликтным развитием в нашем регионе. Должен сказать, что нынешняя ситуация, постконфликтная ситуация, конечно, диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях. Я также знаю, что у вас очень тесные контакты с вашим азербайджанским коллегой. Все это ведет к тому, что мы наблюдаем позитивное развитие, укрепление безопасности, укрепление стабильности, минимизацию рисков возобновления военных действий и стремление к тому, чтобы перевернуть эту страницу, черную страницу нашей истории.

Во всяком случае, Азербайджан к этому готов. Неоднократные заявления на высоком уровне свидетельствуют о нашей позиции в плане развития коммуникационных проектов, о которых было сказано и в Заявлении по итогам войны в ноябре, и работа в этом направлении ведется очень активная. Как вы знаете, недавно, две недели назад, в Москве было проведено заседание российско-азербайджанской межправкомиссии по широкой двусторонней повестке дня, а также трехсторонняя встреча вице-премьеров трех стран, на которой, я думаю, были сделаны важные шаги в деле реализации важного пункта совместной декларации - открытия транспортных коридоров. Мы со своей стороны ведем активную работу в деле восстановления железнодорожной инфраструктуры и автодорожной инфраструктуры. Наметили конкретные сроки и будем стараться эти сроки выдерживать с тем, чтобы в ближайшее время этот проект заработал.

Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой. Должен сказать, что по окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны, и после окончания военных действий в течение этих 6 месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1600 тел погибших армянских военнослужащих на территории, освобожденной от оккупации. Для сравнения скажу, что после Первой Карабахской войны в течение всех лет оккупации нам не было с армянской стороны передано ни одно тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего, а таких у нас около 4 тысяч. Также принимая во внимание гуманитарный аспект будущего развития событий, как вы знаете, мы обеспечиваем беспрепятственную коммуникацию между населенными пунктами Республики Армении по автодороге, которая располагается на освобожденных территориях, более 20 километров этой автодороги сегодня находится в пользовании армянских граждан. И никаких препятствий или же сложностей в этом нет. Это также проявление доброй воли азербайджанской стороны.

Как вы знаете, по предложению российской стороны и согласию Азербайджана на протяжении долгого времени, по моему, одного месяца, газ из России в Армению транспортировался через территорию Азербайджана в связи с ремонтными работами на российской территории. Это также был жест доброй воли, нацеленный на нормализацию постконфликтной ситуации. Таких примеров много. Не хочу долго занимать ваше время этим. Просто хотел бы сказать, что мы со своей стороны не только на словах, но и на деле делаем все для того, чтобы постконфликтная ситуация протекала в спокойной обстановке, без нервозности и с учетом необходимости выстраивания будущих отношений в регионе Южного Кавказа, основанных на стабильности и предсказуемости.

Наряду с этим хотел бы выразить также свою позицию в связи с тем, что происходит в Армении, а именно с нарастающими тенденциями азербайджанофобии, которые, на мой взгляд, сегодня являются единственным фактором, которые объединяют и власть, и оппозицию в Армении. Антиазербайджанская истерия уже переходит все границы, причем совершенно безосновательно. Те некоторые факты, которые происходили в регионе, которые я привел, говорят о нашем намерении, о намерении перевернуть страницу, хотя чисто эмоционально и психологически это сделать непросто. На освобожденных территориях практически все разрушено. Агдам международные эксперты и журналисты называют "Хиросимой Кавказа". В городе Физули нет ни одного целого здания. И будучи на освобожденных территориях, практически можно наблюдать полное разрушение. Дома, общественные здания, религиозные памятники, более 60 мечетей было разрушено во время оккупации на территории, которая освобождена, кладбища и т.д. Поэтому, несмотря на такие опустошительные результаты оккупации, те, которые мы даже не могли предполагать, поскольку не имели доступа на эти территории, тем не менее Азербайджан демонстрирует здравый смысл и необходимость думать о будущем.

Поэтому те процессы, которые происходят в Армении, в том числе заявления различных политических сил о возможности вновь оккупировать часть азербайджанской международно признанной территории, заявления, попахивающие реваншизмом, конечно, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны. Поскольку к чему вот эта политика ненависти и азербайджанофобии привела, Вторая Карабахская война наглядно продемонстрировала. Поэтому мы очень рассчитываем и дальше во взаимодействии с Россией – нашим стратегическим партнером -активно вести работу по нормализации ситуации в регионе. С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия, как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности и преобладанию более трезвого подхода у армянской стороны.

Что касается еще раз наших двусторонних отношений, я уверен, что новая ситуация, которая возникла на Южном Кавказе, уже сегодня придает новые черты нашим отношениям. Мы активно взаимодействуем как близкие соседи, добрые друзья и вот эти тесные контакты, ваш сегодняшний визит еще одно подтверждение этому.

Я очень рад вас видеть. Еще раз добро пожаловать.

Х Х Х

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал:

-Большое спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Спасибо за очередную возможность быть принятым Вами. Это уже стало доброй традицией во время моих визитов в Азербайджан, а визиты становятся все более регулярными, Вы отметили, и в свою очередь, я всегда рад принимать моего азербайджанского коллегу и друга. И действительно ситуация не только в Карабахе, а в принципе ситуация в регионе, эти задачи, которые Вы поставили вместе с Владимиром Владимировичем Путиным в отношении наших двусторонних связей, они требует более частого общения, и оно происходит на всех уровнях. У Вас вас постоянный контакт с Владимиром Владимировичем, сегодня состоялась очередная телефонная беседа. И конечно я хочу лишний раз подчеркнуть то значение, которое мы отводим сохранению исторической памяти. И так получилось, что я посещаю Баку в 98-ю годовщину рождения Вашего отца, Гейдара Алиевича Алиева, великого руководителя Азербайджана, человека, который всегда останется и в памяти всех советских людей. Если говорить о Победе над фашизмом, он внес огромный вклад в создание потенциала нашей тогда общей Родины, который позволил в конечном итоге победить эту коричневую чуму. Мы всегда помним о вкладе Гейдара Алиевича в решение этих проблем и в целом в создание индустриальной базы Советского Союза.

Что касается сегодняшнего дня, помимо регулярных контактов президентов, работают главы правительств. Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в Российскую Федерацию. Работает межправительственная комиссия во главе с вице-премьерами, которые нашли общий язык очень быстро и, по моим оценкам, очень эффективно согласовывают дальнейшие шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал во время коронавирусной инфекции. Но это практически 3 миллиарда долларов, это очень такой солидный результат.

И мы также нацелены на всемерное развитие гуманитарных проектов, образовательных, культурных, очень ценим постоянное внимание, которое лично Вы уделяете позиции русского языка в Азербайджане, работе филиалов российских вузов, совместным программам между нашими университетами, в том числе с участием МГИМО, нашей общей альма-матер. Это на самом деле очень важно.

Хочу еще подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидаются еще более значительные партии. Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор о том, чтобы наладить в Азербайджане, учитывая наличие здесь технологической базы, производство этой вакцины.

Мы также полностью, как и Вы, привержены выполнению договоренностей по нагорно-карабахскому урегулированию в соответствии с заявлением трех лидеров от 9 ноября и в соответствии с результатами Вашей очной встречи в Москве 11 января. Наш миротворческий контингент выполняет задачи, которые Вы согласовали в ходе этих контактов с руководством России и Армении, и мы признательны за высокую оценку роли наших миротворцев. Будем делать все, чтобы, как Вы и подчеркнули, все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями на земле. Там есть вопросы, касающиеся делимитации, демаркации, не все просто, но все решаемо. По нашему убеждению, военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках.

Работает центр гуманитарного реагирования вместе с нашим Министерством по чрезвычайным ситуациям. Они вместе со своими коллегами из Азербайджана помогают решать гуманитарные вопросы, восстанавливать жилье, восстанавливать транспортную инфраструктуру. Люди должны почувствовать. Этот процесс уже происходит, реальное улучшение на земле. И три вице-премьера - России, Азербайджана и Армении в рамках созданной лидерами трех стран рабочей группы регулярно встречаются, рассматривают практические аспекты, связанные с договоренностями лидеров о разблокировании всех экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, что, конечно же, сопряжено с очень предметными сопоставлениями различных маршрутов. Но у нас нет сомнений, что если брать в расчет необходимость достичь баланса интересов всех южнокавказских государств и их соседей, а это потенциально очень серьезный транспортный хаб, который будет иметь значение, далеко выходящее за региональные рамки, то мы можем очень существенно подкрепить позиции, наши общие позиции в современной, глобальной экономике и логистической цепочке.

Конечно же, очень хочу подчеркнуть то, что мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что совместные работы по сосредоточению на экономических аспектах выхода из затянувшегося в свое время конфликта, создают для этого оптимальные рамки, и конечно же, вопросы, связанные с решением гуманитарных последствий войны. Вы упомянули о военнопленных, о том, чтобы не допускать каких-либо злоупотреблений, связанных с историческим наследием, религиозным наследием. Все это мы очень хотим помочь решать максимально конструктивно. И ЮНЕСКО как организация, которая отвечает за сохранение международного культурного наследия, заинтересована участвовать в этих усилиях. Мы готовы содействовать созданию условий, которые сделает это возможным. Есть и другие международные организации, которые готовы помогать. Естественно, мы должны учитывать в договоренностях на этот счет позицию заинтересованных сторон. И если брать в расчет общий контекст отношений, то я полностью с Вами согласен, что сейчас, на данном этапе, наверное, есть как и в любой другой конфликтной ситуации, постконфликтной ситуации, аспекты, которые связаны с проекцией всего, что происходит, на внутриполитический процесс. Но я с Вами солидарен на 100 процентов, уважаемый Ильхам Гейдарович, что риторика, которая носит такой неконструктивный, недоброжелательный характер, она не помогает делу. И мы будем стремиться вносить свой вклад в то, чтобы договоренности, о которых идет речь, которые достигнуты двумя президентами и премьер-министром Армении, выполнялись в условиях, способствующих конструктивным результатам.

Я надеюсь, что сегодня и завтра на переговорах в Министерстве иностранных дел мы сможем детально обсудить все задачи, которые возникают и в рамках наших двусторонних отношений, чтобы максимально добросовестно, скрупулезно выполнять Ваши договоренности с Президентом Российской Федерации, и обменяемся мнением по процессам постконфликтного урегулирования в Нагорном Карабахе и вокруг него. Мы, кстати, будем всячески готовы поощрять наши компании участвовать в восстановительных работах, в программах, которые были запланированы. И конечно же, обменяемся мнениями по более широкой региональной тематике, по Каспийским проблемам на основе тех решений, которые позволили подписать Конвенцию о правовом статусе Каспия. Плюс у нас огромное количество совместной деятельности в ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы, в Организации Черноморского экономического сотрудничества. Боюсь что-то упустить, но хотел бы отдельно выразить Вам признательность как главе государства, который сейчас представительствует в Движении неприсоединения, за поддержку нашей заявки на получение статуса наблюдателя в этой структуре.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое, Сергей Викторович, хотел бы единственно добавить, что хотел бы выразить благодарность за оперативное решение вопроса поставки вакцины "Спутник V" в Азербайджан, как мы с Владимиром Владимировичем говорили, и сроки все выдержаны, слово сдержано. Недавно была такая церемония встречи этой вакцины, господин посол участвовал. Хотел бы поздравить еще раз с такой прекрасной вакциной, которая сегодня завоевывает все больше и больше популярности в мире. И то, что мы имеем к ней доступ, конечно же, будет способствовать тому, что мы быстрее справимся с этой бедой и также хотел бы коснуться темы статуса наблюдателя России в Движении неприсоединения. Я, думаю это было бы совершенно естественно, чтобы этот статус Россия получила бы во время нашего председательства. И мы со своей стороны делаем все, чтобы так и случилось. Поэтому еще раз спасибо.