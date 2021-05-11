Сергей Лавров: Мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым сказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров:

-Большое спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. Спасибо за очередную возможность быть принятым Вами. Это уже стало доброй традицией во время моих визитов в Азербайджан, а визиты становятся все более регулярными, Вы отметили, и в свою очередь, я всегда рад принимать моего азербайджанского коллегу и друга. И действительно ситуация не только в Карабахе, а в принципе ситуация в регионе, эти задачи, которые Вы поставили вместе с Владимиром Владимировичем Путиным в отношении наших двусторонних связей, они требует более частого общения, и оно происходит на всех уровнях. У Вас вас постоянный контакт с Владимиром Владимировичем, сегодня состоялась очередная телефонная беседа. И конечно я хочу лишний раз подчеркнуть то значение, которое мы отводим сохранению исторической памяти. И так получилось, что я посещаю Баку в 98-ю годовщину рождения Вашего отца, Гейдара Алиевича Алиева, великого руководителя Азербайджана, человека, который всегда останется и в памяти всех советских людей. Если говорить о Победе над фашизмом, он внес огромный вклад в создание потенциала нашей тогда общей Родины, который позволил в конечном итоге победить эту коричневую чуму. Мы всегда помним о вкладе Гейдара Алиевича в решение этих проблем и в целом в создание индустриальной базы Советского Союза.

Что касается сегодняшнего дня, помимо регулярных контактов президентов, работают главы правительств. Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в Российскую Федерацию. Работает межправительственная комиссия во главе с вице-премьерами, которые нашли общий язык очень быстро и, по моим оценкам, очень эффективно согласовывают дальнейшие шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал во время коронавирусной инфекции. Но это практически 3 миллиарда долларов, это очень такой солидный результат.

И мы также нацелены на всемерное развитие гуманитарных проектов, образовательных, культурных, очень ценим постоянное внимание, которое лично Вы уделяете позиции русского языка в Азербайджане, работе филиалов российских вузов, совместным программам между нашими университетами, в том числе с участием МГИМО, нашей общей альма-матер. Это на самом деле очень важно.

Хочу еще подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидаются еще более значительные партии. Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор о том, чтобы наладить в Азербайджане, учитывая наличие здесь технологической базы, производство этой вакцины.

Мы также полностью, как и Вы, привержены выполнению договоренностей по нагорно-карабахскому урегулированию в соответствии с заявлением трех лидеров от 9 ноября и в соответствии с результатами Вашей очной встречи в Москве 11 января. Наш миротворческий контингент выполняет задачи, которые Вы согласовали в ходе этих контактов с руководством России и Армении, и мы признательны за высокую оценку роли наших миротворцев. Будем делать все, чтобы, как Вы и подчеркнули, все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями на земле. Там есть вопросы, касающиеся делимитации, демаркации, не все просто, но все решаемо. По нашему убеждению, военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках.

Работает центр гуманитарного реагирования вместе с нашим Министерством по чрезвычайным ситуациям. Они вместе со своими коллегами из Азербайджана помогают решать гуманитарные вопросы, восстанавливать жилье, восстанавливать транспортную инфраструктуру. Люди должны почувствовать. Этот процесс уже происходит, реальное улучшение на земле. И три вице-премьера - России, Азербайджана и Армении в рамках созданной лидерами трех стран рабочей группы регулярно встречаются, рассматривают практические аспекты, связанные с договоренностями лидеров о разблокировании всех экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, что, конечно же, сопряжено с очень предметными сопоставлениями различных маршрутов. Но у нас нет сомнений, что если брать в расчет необходимость достичь баланса интересов всех южнокавказских государств и их соседей, а это потенциально очень серьезный транспортный хаб, который будет иметь значение, далеко выходящее за региональные рамки, то мы можем очень существенно подкрепить позиции, наши общие позиции в современной, глобальной экономике и логистической цепочке.

Конечно же, очень хочу подчеркнуть то, что мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что совместные работы по сосредоточению на экономических аспектах выхода из затянувшегося в свое время конфликта, создают для этого оптимальные рамки, и конечно же, вопросы, связанные с решением гуманитарных последствий войны. Вы упомянули о военнопленных, о том, чтобы не допускать каких-либо злоупотреблений, связанных с историческим наследием, религиозным наследием. Все это мы очень хотим помочь решать максимально конструктивно. И ЮНЕСКО как организация, которая отвечает за сохранение международного культурного наследия, заинтересована участвовать в этих усилиях. Мы готовы содействовать созданию условий, которые сделает это возможным. Есть и другие международные организации, которые готовы помогать. Естественно, мы должны учитывать в договоренностях на этот счет позицию заинтересованных сторон. И если брать в расчет общий контекст отношений, то я полностью с Вами согласен, что сейчас, на данном этапе, наверное, есть как и в любой другой конфликтной ситуации, постконфликтной ситуации, аспекты, которые связаны с проекцией всего, что происходит, на внутриполитический процесс. Но я с Вами солидарен на 100 процентов, уважаемый Ильхам Гейдарович, что риторика, которая носит такой неконструктивный, недоброжелательный характер, она не помогает делу. И мы будем стремиться вносить свой вклад в то, чтобы договоренности, о которых идет речь, которые достигнуты двумя президентами и премьер-министром Армении, выполнялись в условиях, способствующих конструктивным результатам.

Я надеюсь, что сегодня и завтра на переговорах в Министерстве иностранных дел мы сможем детально обсудить все задачи, которые возникают и в рамках наших двусторонних отношений, чтобы максимально добросовестно, скрупулезно выполнять Ваши договоренности с Президентом Российской Федерации, и обменяемся мнением по процессам постконфликтного урегулирования в Нагорном Карабахе и вокруг него. Мы, кстати, будем всячески готовы поощрять наши компании участвовать в восстановительных работах, в программах, которые были запланированы. И конечно же, обменяемся мнениями по более широкой региональной тематике, по Каспийским проблемам на основе тех решений, которые позволили подписать Конвенцию о правовом статусе Каспия. Плюс у нас огромное количество совместной деятельности в ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы, в Организации Черноморского экономического сотрудничества. Боюсь что-то упустить, но хотел бы отдельно выразить Вам признательность как главе государства, который сейчас представительствует в Движении неприсоединения, за поддержку нашей заявки на получение статуса наблюдателя в этой структуре.