Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидаются еще более значительные партии - Лавров

БАКУ/Trend/ -Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидаются еще более значительные партии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Мы также нацелены на всемерное развитие гуманитарных проектов, образовательных, культурных, очень ценим постоянное внимание, которое лично Вы уделяете позиции русского языка в Азербайджане, работе филиалов российских вузов, совместным программам между нашими университетами, в том числе с участием МГИМО, нашей общей альма-матер. Это на самом деле очень важно.

Хочу еще подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидаются еще более значительные партии. Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор о том, чтобы наладить в Азербайджане, учитывая наличие здесь технологической базы, производство этой вакцины»,- отметил Лавров.