БАКУ/Trend/ - Баку приветствует миссию по оценке всего культурного наследия Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом «Известиям» сказал посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров.

Он отметил, что Баку находится в контакте с ЮНЕСКО и готовит визит комиссии организации в освобожденные районы.

«Баку приветствует миссию по оценке всего культурного наследия Карабаха, о чем неоднократно заявлял и Президент Ильхам Алиев. Более того, наши профильные ведомства находятся в конструктивном диалоге с ЮНЕСКО — уже идет согласование технических параметров миссии. Поэтому любые спекуляции на эту тему безосновательны, а ее политизация — недопустима», — подчеркнул дипломат.

По его словам, ответственность за недопуск в Карабах в течение десятилетий оценочной миссии ЮНЕСКО несет Армения. Представитель МИДа также отметил, что мировое сообщество не оказывало все эти годы должного влияния на Ереван с целью обеспечить допуск экспертов-культурологов на эти территории.

«Освобождением территорий от оккупации мы сами обеспечили условия для реализации миссии ЮНЕСКО. Мы же ставим вопрос о том, что все культурное и религиозное наследие, в том числе все христианское наследие в Карабахе, должно оберегаться и восстанавливаться», — сказал он.

(Редактор: Надир Насиров)