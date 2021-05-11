Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Ордубадской ГЭС (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10.05.2021 12:44)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики ознакомился с ходом строительства Ордубадской гидроэлектростанции.

Как сообщает Trend, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о работе, проделанной в рамках проекта.

Было отмечено, что сдача в последние годы в эксплуатацию новых электростанций создала возможность для надежного энергоснабжения Нахчывана. Благодаря этому в автономной республике полностью обеспечена энергетическая безопасность, в Нахчыване, в свое время обеспечивавшем свои потребности в электроэнергии только за счет импорта, появился экспортный потенциал благодаря внутреннему производству, все населенные пункты обеспечены постоянной и бесперебойной электроэнергией. Мощность Ордубадской гидроэлектростанции, построенной на реке Араз, составляет 36 мегаватт. Для станции построено водохранилище вместимостью 1,5 миллиона кубометров. В состав основных установок гидроузла входят электростанция, регулирующая плотина, водоприемная установка, осадочный и напорный бассейны, деривационный канал. Протяженность плотины составляет 235, а высота – 12 метров. В части деривационного канала работы уже завершились. А на очистной плотине завершились 80 процентов работ. Среднегодовое производство электроэнергии на гидроэлектростанции составит 190 миллионов киловатт/часов.