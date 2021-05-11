Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра искусственного осеменения в Нахчыване (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10.05.2021 11:32)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в открытии Центра искусственного осеменения.

Как сообщает Trend, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в центре.

Отметим, что Центр искусственного осеменения является одним из новых предприятий, созданных в Нахчыванской Автономной Республике. Строительство центра, созданного на основании распоряжений главы государства «О дополнительных мерах по развитию животноводства в Нахчыванской Автономной Республике», подписанного в феврале 2018 года, и «О мерах по созданию Центра искусственного осеменения в Нахчыванской Автономной Республике», подписанного в ноябре 2019 года, было проведено на территории площадью 2 гектара. Здесь созданы административное здание, карантинное здание, ветеринарная клиника, лаборатория, участок взятия семени, хлев, кормовой склад, участок хранения кормов под открытым небом. Начало функционирования центра открыло широкие возможности и для создания новых рабочих мест. Это – результат того, что развитие сельского хозяйства в Нахчыванской Автономной Республике, как и все сферы экономики, находится в центре постоянного внимания. Реформы, проводимые в автономной республике в аграрном секторе, способствуют развитию растениеводства и животноводства, а также перерабатывающей промышленности. Важное место среди мер, принимаемых в области обеспечения продовольственной безопасности, занимает развитие животноводства. Уделяется внимание правильной организации племенной работы и улучшению породного состава, широкое место как рациональному методу отводится мерам по искусственному осеменению.