Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10.05.2021 в 11:29)

БАКУ /Trend/ -10 мая состоялось открытие Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона.

Как сообщает Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Керем Мустафаев отдал рапорт главе государства.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал Президента Ильхама Алиева о госпитале.

Было отмечено, что новое здание, построенное для Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона, переданного в 2013 году в подчинение Отдельной общевойсковой армии, является пятиэтажным. Госпиталь на 290 коек, оснащенный современным медицинским оборудованием, включает 1 стационарный отдел, 11 стационарных и 13 вспомогательных отделений. Здание оснащено централизованными системами отопления, вентиляции с бактериологической фильтрацией, охлаждения, электро- и водоснабжения, установкой для сжигания медицинских отходов.