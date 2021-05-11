Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Нахчыванского филиала ОАО «Азерхалча» (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10.05.2021 в 11:20)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Нахчыванского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Как сообщает Trend, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в филиале.

Отметим, что нахчыванской школе ковроткачества принадлежат особые место и роль в истории коврового искусства Азербайджана. Нахчыванские ковры, отличающиеся насыщенным колоритом, неповторимыми узорами и оригинальными композициями, обогатили ковровое искусство Азербайджана традиционными орнаментами и элементами, своеобразными цветовыми оттенками. Исторически в Нахчыване создавались ценные образцы ковров, отражающие древнюю культуру, занятия и образ жизни нашего народа, это искусство сохранилось, передаваясь из поколения в поколение. В автономной республике и сегодня уделяется особое внимание развитию искусства ковроткачества, оно сохраняется и пропагандируется как один из видов народного творчества. С целью развития ковроткачества создаются новые производственные предприятия. Согласно подписанному главой государства в феврале 2018 года Распоряжению «О мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в городе Нахчыван» начали функционировать Нахчыванская мастерская по производству ковров, Нахчыванский региональный пункт заготовки шерсти и натуральных красильных растений. В 2019 году здесь было заготовлено 27 тонн шерсти, в прошлом году – 55 тонн, в целом 82 тонны. В Нахчыванском филиале ОАО «Азерхалча» работой обеспечены более 60 человек.