Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания ASAN xidmət в Нахчыване (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10.05.2021 в 11:17)

БАКУ /Trend/ -10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства здания Центра ASAN xidmət в городе Нахчыван.

Как сообщает Trend, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проделанной работе. Он сообщил, что строительство центра, начавшееся в прошлом году, продолжается высокими темпами.

Отметим, что создание Указом, подписанным главой государства в июле 2012 года, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте и находящихся в его подчинении центров ASAN xidmət является новшеством в области использования последних достижений информационно-коммуникационных технологий в нашей стране в годы независимости. Значение ASAN xidmət повышает еще и то, что в центре идеи данного бренда находятся граждане Азербайджана.

В настоящее время в стране функционируют 20 центров ASAN xidmət. Из них 5 в Баку, остальные – в регионах. Различные государственные органы, а также частные компании и предприятия оказывают в центрах ASAN xidmət более 320 услуг, а в центрах ASAN kommunal – 55 видов услуг. На сегодняшний день в центры ASAN xidmət поступило свыше 43 миллионов обращений более чем 7 миллионов граждан. Согласно проведенным опросам мнения, коэффициент удовлетворенности граждан услугами составляет 99,5 процента.