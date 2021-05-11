Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии (ФОТО)(версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10.05.2021 в 11:03)

БАКУ /Trend/ - 10 мая Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Trend, командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Керем Мустафаев отдал рапорт главе государства.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

Было отмечено, что на территории созданы пункты стартовой команды, досмотра для обеспечения безопасности, технического контроля, ангары для хранения авиационной техники. Созданные здесь условия еще раз подтверждают, что система управления Вооруженными силами действует в комплексе, и оборона Нахчыванской Автономной Республики в этом вопросе находится в центре внимания. Факт мощной поддержки, оказываемой государством автономной республике, превратил Нахчыван в регион, способный полностью защитить себя от внешних угроз. Неслучайно, село Гюннют Шарурского района, оккупированное в 1992 году армянскими вооруженными формированиями, спустя 26 лет – в 2018 году перешло под контроль нашей армии. В результате контрнаступления Отдельной общевойсковой армии гора Хунут и высота Агбулаг, гора Гызылгая и Мехридаг были освобождены от оккупации, под контроль взята территория площадью около 11 тысяч гектаров. Все это стало возможным благодаря отваге нашей героической армии.