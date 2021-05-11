МИД Азербайджана и России подписали план консультаций на 2021–22 гг. (ВЕРСИЯ 2)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана и России подписали план консультаций на 2021–22 гг.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что характер отношений между странами носит стратегический характер.

В настоящее время между странами подписано более 230 соглашений в разных отраслях. Данный процесс все еще находится в развитии между различными структурами, министерствами и другими ведомствами.

Из основополагающих договоров он отметил договор о дружбе и стратегическом партнерстве, государственной границе и др.