Азербайджан ответственно относится к своим обязательствам в рамках трехстороннего соглашения – МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ответственно относится к своим обязательствам в рамках трехстороннего соглашения.

Об этом во вторник сказал Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что во время встречи тет-а-тет главы МИД Азербайджана и России обсудили выполнение трехстороннего соглашения.

«Азербайджанская сторона считает, что данное заявление служит достаточным условием для нормализации ситуации и развития, а также основой для создания новых реалий в регионе. Азербайджан относится ответственно в своим обязательствам в рамках соглашения», – сказал Байрамов.

По его словам, Азербайджан предпринял большое количество односторонних шагов.

Азербайджанский министр также отметил конструктивную роль России в исполнении соглашения.

(Редактор: Надир Насиров)