Азербайджан ответственно относится к своим обязательствам в рамках трехстороннего соглашения – МИД
БАКУ /Trend/ - Азербайджан ответственно относится к своим обязательствам в рамках трехстороннего соглашения.
Об этом во вторник сказал Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Он отметил, что во время встречи тет-а-тет главы МИД Азербайджана и России обсудили выполнение трехстороннего соглашения.
«Азербайджанская сторона считает, что данное заявление служит достаточным условием для нормализации ситуации и развития, а также основой для создания новых реалий в регионе. Азербайджан относится ответственно в своим обязательствам в рамках соглашения», – сказал Байрамов.
По его словам, Азербайджан предпринял большое количество односторонних шагов.
Азербайджанский министр также отметил конструктивную роль России в исполнении соглашения.
(Редактор: Надир Насиров)