Ключ к дальнейшей нормализации ситуации в Карабахе – это соблюдение договоренностей – Сергей Лавров

БАКУ/Trend/ - Ключ к дальнейшей нормализации ситуации в регионе после Второй Карабахской войны – это соблюдение всех договоренностей трехстороннего соглашения.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Trend.

Он подчеркнул, что достигнутое в ноябре 2020 года соглашение включает в себя все необходимое для урегулирования ситуации и нацелено на разблокировку коммуникаций в регионе, которые были заблокированы на протяжении почти 30 лет, что препятствовало развитию региона.

Кроме того, Лавров отметил, что российский миротворческий контингент действует в тесном контакте с азербайджанской стороной. «В целом, мы оцениваем их работу позитивно. Они способствуют восстановлению мирной жизни», – сказал он.