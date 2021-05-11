Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран – Сергей Лавров
БАКУ /Trend/ - Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран, которые работают очень продуктивно.
Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента АМИ Trend.
«У нас есть все основания полагать, что в ближайшем будущем мы увидим результаты этой работы», – отметил Лавров.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)
Твиттер: @JeilaAliyeva
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