Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран – Сергей Лавров

БАКУ /Trend/ - Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран, которые работают очень продуктивно.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента АМИ Trend.

«У нас есть все основания полагать, что в ближайшем будущем мы увидим результаты этой работы», – отметил Лавров.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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