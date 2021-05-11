Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон – Сергей Лавров

Политика 11 мая 2021 13:38 (UTC+04:00)
Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон – Сергей Лавров

БАКУ /Trend/ - Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон, и не только Азербайджана и Армении, но и России, Турции и Ирана как соседних стран.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Trend.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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