Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон – Сергей Лавров

БАКУ /Trend/ - Вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон, и не только Азербайджана и Армении, но и России, Турции и Ирана как соседних стран.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Trend.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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