Героизация нацизма неприемлема во всех ее проявлениях – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Героизация нацизма неприемлема во всех ее проявлениях.

Об этом во вторник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

К сожаления, отметил Байрамов, в Армении наблюдается проявления ксенофобии и радикального национализма.

В стране активна героизация террористов, тех людей, чья жизнедеятельность заключается в совершении актов терроризма, сказал Байрамов.

Ксенофобия имеет разные формы проявления в Армении, сказал он, добавив, что факты осквернения памятников Холокоста показывает насколько серьезна эта проблема в Армении

«Люди должны задуматься об опасности этих проявлений в Армении», – отметил министр.