Президент Ильхам Алиев: В Шуше в свое время было 17 мечетей, и ненавистный враг разрушил все

БАКУ/Trend/ - В Шуше в свое время было 17 мечетей, и ненавистный враг разрушил все.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после закладки фундамента новой мечети в Шуше.

«Сегодня мы заложили фундамент новой мечети в городе Шуша. В Шуше будет построена новая мечеть. Я давно принял решение о ее строительстве. После освобождения города Шуша от оккупантов я стал думать об архитектуре этой мечети. В Шуше в свое время было 17 мечетей, и ненавистный враг разрушил все. Три мечети находились в полуразрушенном состоянии – мечети Юхары и Ашагы Говхар-ага и Саатлы. Дано указание и об их ремонте», - сказал глава государства.