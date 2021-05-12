Президент Ильхам Алиев: В Шуше в свое время было 17 мечетей, и ненавистный враг разрушил все
БАКУ/Trend/ - В Шуше в свое время было 17 мечетей, и ненавистный враг разрушил все.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после закладки фундамента новой мечети в Шуше.
«Сегодня мы заложили фундамент новой мечети в городе Шуша. В Шуше будет построена новая мечеть. Я давно принял решение о ее строительстве. После освобождения города Шуша от оккупантов я стал думать об архитектуре этой мечети. В Шуше в свое время было 17 мечетей, и ненавистный враг разрушил все. Три мечети находились в полуразрушенном состоянии – мечети Юхары и Ашагы Говхар-ага и Саатлы. Дано указание и об их ремонте», - сказал глава государства.
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