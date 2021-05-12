Президент Ильхам Алиев: Я несколько месяцев думал о том, какой должна быть архитектура новой мечети в Шуше

БАКУ/Trend/ - Мечеть Юхары Говхар-ага уже отремонтирована. Шушинская архитектура имеет свои особенности, и построенные в свое время в Шуше мечети возведены в едином стиле, поэтому я подумал о том, какой должна быть архитектура новой мечети. Я думал об этом, можно сказать, несколько месяцев. Наконец пришел к выводу, что эта мечеть, ее архитектура должны носить символический характер.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после закладки фундамента новой мечети в Шуше.

«Поэтому предложил, чтобы форма мечети отражала цифру 8. Потому что 8 ноября мы освободили Шушу от оккупантов, и 8 ноября уже официально является в Азербайджане Днем Победы. Два минарета мечети должны отражать цифру 11. В одиннадцатом месяце Шуша и Карабах полностью были освобождены от оккупации. На основе этих идей архитекторы приступили к работе, и здесь представлен внешний вид мечети. Это первоначальная версия, над которой еще предстоит работать, могут быть определенные изменения.

Конечно, предложения, связанные с внутренним дизайном мечети, пока еще готовы не полностью. Но концептуально архитектура мечети будет отражать 8 ноября. Цифру 8 можно будет увидеть как сверху, так и снизу. Место мечети тоже выбрано не случайно. Это – верхняя часть Шуши, и возведенная здесь мечеть будет доминировать над городом. Так и должно быть, потому что Шуша – наш древний город, азербайджанский город, основан азербайджанцами. Азербайджанцы жили здесь всегда. Просто в период оккупации азербайджанское население было насильно изгнано отсюда», - отметил Президент Ильхам Алиев.