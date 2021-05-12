Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу

БАКУ/Trend/ -Сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу, и это возвращение – реальность, с которой все должны считаться.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше.

«Дорогие друзья, уверен, что многие из вас впервые приехали сюда после оккупации, видите, чувствуете это. Я уже в третий раз нахожусь в Шуше и говорил, что всякий раз, приезжая сюда, хочу остаться, не хочу отсюда уезжать. У Шуши своя аура. Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет. Сегодня мы после долгого перерыва собрались в свободной Шуше. Сегодня на Джыдыр дюзю будет звучать азербайджанский мугам. После долгого перерыва мы отметим в Шуше этот прекрасный музыкальный праздник. Сегодня в подлинном смысле слова музыкальный праздник. Да, 8 ноября мы вернулись в Шушу с боями, сражаясь, проливая кровь. Но сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу, и это возвращение – реальность, с которой все должны считаться»,- отметил Президент Ильхам Алиев.