Азербайджан восстанавливает свое культурное наследие, и фестиваль "Харыбюльбюль" - наглядное тому подтверждение - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан восстанавливает свое культурное наследие, и проведение фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше является наглядным тому подтверждением.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Шаин Исмаилов.

По его словам, под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами азербайджанской армия, проявив беспримерную отвагу, освободила оккупированные территории, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

"К сожалению, тысячи наших исторических памятников на освобожденных территориях были либо уничтожены, либо их история была сфальсифицирована армянами. Во время своих поездок на эти земли Президент Ильхам Алиев наглядно демонстрирует, что эти вопросы находятся в центре его внимания. Глава государства заявляет, что параллельно с восстановлением освобожденных территорий на них будет на самом высоком уровне проделана работа по восстановлению нашего материально-культурного наследия", - сказал Исмаилов.

Депутат отметил, что эти территории издревле принадлежали Азербайджану, а наши памятники истории и культуры - наглядное тому подтверждение.

"Многие исторические и культурные памятники на освобожденных территориях являются жемчужинами мирового культурного наследия. К сожалению, армянские вандалы серьезно повредили многие из них. Но мы уверены, что сильное Азербайджанское государство на самом высоком уровне организует работу по восстановлению этих памятников. Как известно, Шуша уже официально объявлена культурной столицей Азербайджана. Этот древний азербайджанский город, известный своей историей, памятниками культуры и многим другим, вскоре станет одним из самых узнаваемых мест в мире.

Фестивали - всегда большое культурное событие. Названия многих городов мира связаны с названиями проводимых там фестивалей. Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" также являлся культурным событием со своей историей и разнообразием, который привлекал внимание многих деятелей культуры своего времени. Эти земли возвращены их истинным хозяевам. Азербайджанское государство восстанавливает свое культурное наследие на этих территориях. Фестиваль "Харыбюльбюль" является прекрасным тому примером", - сказал Исмаилов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)