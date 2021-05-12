Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 12 мая культурная столица Азербайджана - Шуша принимает музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". Колыбель древней культуры Шуша спустя 29 лет вновь встречает родных и гостей.

Как сообщает в среду Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева прибыли на музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный на Джыдыр дюзю в Шуше.

Глава государства выступил на открытии фестиваля.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Дорогие друзья, сегодня знаменательный день в истории нашей страны. После долгого перерыва на Джыдыр дюзю – в священной для каждого из нас Шуше проводится фестиваль "Харыбюльбюль". Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ по этому случаю.

30 лет мы с нетерпением ждали этого дня, 30 лет жили с тоской по Родине. 30 лет вынуждены были мириться с несправедливостью, но не смирились, и каждый раз говорили, что никогда не смиримся с такой ситуацией, во что бы то ни стало освободим родные земли от оккупантов, и сделали это. Впервые проводимый в нынешнем году после длительного перерыва музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" посвящен светлой памяти наших шехидов. За этот день мы в долгу перед нашими отважными военными, азербайджанским народом. Народ объединился, проявил солидарность, сплотился в единый кулак, и азербайджанский народ одержал эту Победу. Это наша общая Победа. Прошу минутой молчания почтить светлую память наших отважных шехидов, погибших в Отечественной войне.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Мы восстановили эту прекрасную традицию, и отныне фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводится в Шуше каждый год. Нынешний фестиваль охватывает представителей проживающих в Азербайджане народов. На сегодняшнем фестивале выступят представители различных народов, проживающих в нашей стране. Я рекомендовал это организатору фестиваля – Фонду Гейдара Алиева, потому что в победу в Отечественной войне большой вклад внесли все проживающие в Азербайджане народы. Отечественная война еще раз показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства, солидарности, 44-дневная война еще раз продемонстрировала, что в нашей стране есть национальное единство, национальная солидарность. Неслучайно, что на первом фестивале выступят представители проживающих в Азербайджане народов, мы еще раз направляем отсюда – из Шуши, с нашей древней земли месседж всему миру. Страны должны развиваться так, только в многоконфессиональных, многонациональных странах, обществах бывают развитие, единство, национальная солидарность, мир. Мы отслеживаем, видим события, происходящие в различных уголках мира, и могу сказать, что несколько лет назад предвидели ситуацию, которая сложилась сегодня. Поэтому на многочисленных мероприятиях, проводимых как в стране, так и в международной плоскости, мы пропагандировали мультикультурализм, сосуществование различных народов и говорили, что это возможно. На примере Азербайджана мы говорили, что это возможно, и показывали, делились опытом, своими мыслями. Считаю, что наши усилия дали результат, потому что сегодня в мире есть более четкое представление по этому вопросу.

44-дневная война увенчалась полной Победой Азербайджана. Азербайджан одержал полную Победу, изгнал оккупантов с древних азербайджанских земель, на всех освобожденных землях поднял азербайджанский флаг. 44-дневная война – наша славная история. Каждый из этих 44 дней являлся героическим дастаном, каждый день у нас были шехиды, мы проливали кровь и шли вперед. Мы каждый день шли вперед. В течение 44 дней мы ни разу не отступили. Мы шли только вперед, неся потери, проливая кровь, наш народ сплотился, мы сплотились и обусловили эту Победу. Более 300 городов и сел были освобождены от оккупантов на поле боя, а взятие Шуши – неприступной крепости – это отдельный героический дастан. Каждый человек, побывавший в Шуше, и уже приезжающие в Шушу граждане Азербайджана видят, что взятие Шуши, освобождение ее от оккупации требовали большого героизма, отваги, самоотверженности. Наши отважные военнослужащие, поднявшись по этим отвесным скалам, в рукопашном бою освободили Шушу от оккупантов. Несмотря на то, что захватчики стреляли по нам из танков и пушек. В боях за Шушу у нас были шехиды. Но национальный дух, ведущий нас вперед, обеспечил Победу. Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства, потому что через день после этого Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, составленный на наших условиях, и мы без единого выстрела вернули Лачинский, Кяльбаджарский и Агдамский районы. Неслучайно 8 ноября – день освобождения Шуши - был объявлен в Азербайджане официальным государственным праздником, объявлен праздником Победы, и мы каждый год будем отмечать этот праздник.

Шуша – национальное достояние азербайджанского народа. Объявление недавно города Шуша культурной столицей Азербайджана еще раз подтверждает это. Шуша – древний азербайджанский город. В следующем году мы отметим 270-летие Шуши. В 1752 году Панахали хан основал Шушу, и с того времени до периода оккупации в этом городе всегда жили азербайджанцы. Армяне, как ни старались, не смогли стереть азербайджанский дух Шуши. Да, ненавистный враг разрушил здания, наши мечети, исторические памятники. Но Шуша смогла сохранить азербайджанский дух. 28 с половиной лет Шуша находилась в плену, но не покорилась, не сломилась, не потеряла достоинство, сохранила национальный дух, азербайджанский дух.

Дорогие друзья, уверен, что многие из вас впервые приехали сюда после оккупации, видите, чувствуете это. Я уже в третий раз нахожусь в Шуше и говорил, что всякий раз, приезжая сюда, хочу остаться, не хочу отсюда уезжать. У Шуши своя аура. Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет. Сегодня мы после долгого перерыва собрались в свободной Шуше. Сегодня на Джыдыр дюзю будет звучать азербайджанский мугам. После долгого перерыва мы отметим в Шуше этот прекрасный музыкальный праздник. Сегодня в подлинном смысле слова музыкальный праздник. Да, 8 ноября мы вернулись в Шушу с боями, сражаясь, проливая кровь. Но сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу, и это возвращение – реальность, с которой все должны считаться.

Отныне мы всегда будем жить в Шуше, ее восстановление уже началось. Данные указания выполняются. Мечеть Юхары Говхар ага уже отремонтирована, завтра там будет совершен праздничный намаз.

Не случайно и то, что фестиваль организован именно накануне праздника Рамазан. Мы - народ, привязанный к своим религиозным, национальным, духовным корням. Иначе нам никогда бы не удалось положить конец оккупации. Все эти годы мы жили одной целью – освободить земли, восстановить справедливость, сохранить национальное достоинство, и добились этого. Сегодняшнее мероприятие еще раз показывает, что мы вернулись в Шушу и отныне вечно будем жить здесь. В городе начались восстановительные работы, я уже отметил, что уже отремонтирована мечеть Юхары Говхар ага. После освобождения от оккупации пять лет назад Джоджуг Марджанлы я дал указание построить там мечеть, являющуюся аналогом Шушинской мечети. В то время на открытии мечети я сказал, что настанет день, когда мы восстановим мечети в Шуше и построим новые. Сегодня накануне праздника Рамазан в Шуше заложен фундамент новой величественной мечети. Из высушенного армянами родника "Хан гызы Натаван" сегодня пошла вода. Все это имеет большое символическое значение. В этом и заключается наше возвращение. Мы отстроим, восстановим Шушу, а ненавистный враг разрушал ее. Сегодня вы - находящиеся здесь граждане, друзья пройдетесь и увидите, каким разрушениям подверглась Шуша. Но еще раз хочу сказать, что наши Шуша, Агдам, Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Лачин, Кяльбаджар жили в наших сердцах. Мы восстановим разрушенные мечети, но эти мечети в период оккупации были возведены в наших сердцах. А сегодня мы собрались здесь, на Джыдыр дюзю – в священном для каждого азербайджанца месте, и отмечаем этот музыкальный праздник, праздник единства, праздник возвращения, праздник достоинства. Да здравствует Шуша! Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!

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Затем начался фестиваль "Харыбюльбюль".

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева послушали выступления исполнителей на фестивале.