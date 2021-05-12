Президент Ильхам Алиев: Год назад в Шуше звучала другая музыка, происходили другие действия

БАКУ/Trend/ - Год назад в Шуше звучала другая музыка, происходили другие действия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи с журналистами в Шуше.

«Враг получил достойный ответ за эти действия, за все преступления. Отныне здесь будет звучать только азербайджанская музыка, музыка народов, проживающих в Азербайджане. Это действительно большое историческое достижение. Каждый раз, приезжая сюда, я переживаю особые чувства. Уверен, что вы тоже переживаете эти чувства, потому что нам посчастливилось вновь увидеть Шушу. Это большое счастье. Конечно, мы еще раз видим, что Шуша – это истинный азербайджанский город, потому что здесь чувствуется азербайджанский дух. Архитектурные памятники, родники, - хотя армяне изменили узоры и стерли надписи на этих родниках, - тем не менее, здесь всюду вокруг, как говорится, кипит азербайджанская культура. Мы вернулись навсегда, будем жить здесь вечно. Я сказал, что Шуша станет одним из самых красивых городов мира. Не только Шуша, но и все остальные освобожденные города»,- сказал глава государства.