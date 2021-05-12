Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции «Шуша» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева находятся в поездке в Шуше.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Шуша".

Для подключения города Шуша к общей энергетической системе Азербайджана, надежного снабжения города устойчивой и бесперебойной электроэнергией в декабре прошлого года началось строительство подстанции "Шуша" и 110-киловольтной воздушной линии электропередачи Шукюрбейли-Шуша протяженностью 75 километров от подстанции "Шукюрбейли" Физулинского района. Подстанция полностью цифровизирована с подключением к диспетчерской системе управления дистанционного управления SCADA. Здесь также принято во внимание перспективное развитие. Несмотря на то, что строительство подстанции и линии электропередачи велось в сложных географических условиях, оно было завершено в кратчайшие сроки. Прокладка 110-киловольтной двухконтурной линии электропередачи от подстанции "Шукюрбейли" в Физули до Шуши осуществлена без перерывов с соблюдением принципа очередности в течение 73 дней. Это является рекордом в истории не только азербайджанской энергетики, но и энергосистемы региона.

В целом, работы в области снабжения освобожденных от оккупации территорий бесперебойной и качественной электроэнергией продолжаются успешно. В настоящее время в Кяльбаджаре, Физули, Джабраиле, Зангилане, Губадлы, Агдаме идет строительство 9 подстанций и соединяющих их 110-киловольтных передающих линий. В соответствии с поставленными Президентом Ильхамом Алиевым требованиями о превращении освобождённых от оккупации территорий в зону "Зеленой энергии" завершились работы по реконструкции, ремонту и восстановлению 2 малых гидроэлектростанциях в Суговушане. В ближайшее время в Кяльбаджаре начнется строительство и восстановление 2 малых гидроэлектростанций.