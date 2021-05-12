Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в корпусе и коттеджах при отеле «Хары Бюльбюль» (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в 48-квартирном корпусе и коттеджах при отеле "Хары Бюльбюль" в Шуше.
Как сообщает Trend, глава государства и первая леди были проинформированы о работе, проделанной в корпусе и коттеджах. Было отмечено, что эти объекты также реконструированы на современном уровне.
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