Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с административным зданием специального представительства в Шуше (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили административное здание, где будет размещаться специальное представительство в Шуше.

Как сообщает Trend, глава государства и Первая леди были проинформированы о проводимой восстановительной работе.

Было отмечено, что здесь будут созданы все необходимые условия для эффективной работы, административное здание планируется реконструировать на самом современном уровне.

Глава государства дал поручения и рекомендации, связанные с предстоящей работой.